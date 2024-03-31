Telegraph: в армии Британии украли или потеряли десятки единиц оружия и техники

В армии Великобритании с 2018 года украли или потеряли не менее 30 единиц оружия и военной техники, пишет газета The Telegraph.

По данным издания, среди пропавших вещей оказались несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG).

Кроме того, газета пишет о потере штурмовых винтовок Sa-80, ракетных установок и тысяч патронов.

Также с 2018 по 2023 год армия Британии потеряла около 1,4 тыс, ноутбуков, принадлежащих британскому Министерству обороны, по меньшей мере 100 компьютеров и до 30 USB-накопителей.

Ранее член британского парламента Джон Хили заявил, что армия Великобритании не способна противостоять России и угрожающим стране вызовам.