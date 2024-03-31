RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: в армии Британии украли или потеряли десятки единиц оружия и техники

Короткая ссылка
В армии Великобритании с 2018 года украли или потеряли не менее 30 единиц оружия и военной техники, пишет газета The Telegraph.

По данным издания, среди пропавших вещей оказались несколько пулемётов, в том числе два — общего назначения (GPMG).

Кроме того, газета пишет о потере штурмовых винтовок Sa-80, ракетных установок и тысяч патронов.

Также с 2018 по 2023 год армия Британии потеряла около 1,4 тыс, ноутбуков, принадлежащих британскому Министерству обороны, по меньшей мере 100 компьютеров и до 30 USB-накопителей.

Ранее член британского парламента Джон Хили заявил, что армия Великобритании не способна противостоять России и угрожающим стране вызовам. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить