RT в Telegram
Подпишись

Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели из Сирии

Короткая ссылка
Истребитель Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая летела с территории Сирии в сторону воздушного пространства страны.

Об этом сообщила израильская армия в Telegram.

По представленной информации, проникновения на территорию Израиля не было допущено.

Ранее Минобороны Сирии заявило, что два человека пострадали при израильском ударе в провинции Дамаск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить