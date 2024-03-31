Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели из Сирии
Истребитель Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая летела с территории Сирии в сторону воздушного пространства страны.
Об этом сообщила израильская армия в Telegram.
По представленной информации, проникновения на территорию Израиля не было допущено.
Ранее Минобороны Сирии заявило, что два человека пострадали при израильском ударе в провинции Дамаск.
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