Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели из Сирии

Истребитель Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая летела с территории Сирии в сторону воздушного пространства страны.

Об этом сообщила израильская армия в Telegram.

По представленной информации, проникновения на территорию Израиля не было допущено.

Ранее Минобороны Сирии заявило, что два человека пострадали при израильском ударе в провинции Дамаск.