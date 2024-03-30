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Times of Israel: в ходе протестов в Израиле задержали 16 человек

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По меньшей мере 16 человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле.

Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полицию.

«Полиция заявила, что задержала 16 человек в Тель-Авиве за создание беспорядков на митинге против правительства и с требованием освобождения заложников», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле. Протестующие также призывают к немедленному заключению сделки по освобождению заложников.

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