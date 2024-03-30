Протестующие вышли на улицы Лондона с требованием прекращения огня в Газе
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Об этом сообщает телеканал Sky News.
В акции принимают участие несколько десятков тысяч человек.
Активисты с палестинскими флагами движутся к Трафальгарской площади, выкрикивая лозунги «Свободу Палестине», «Перемирие немедленно».
Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.