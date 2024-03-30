Премьер Пакистана Шариф выступил за расширение сотрудничества с Россией
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Как сообщает телеканал Geo, в ходе встречи с послом России Альбертом Хоревым Шариф призвал российскую сторону направить делегацию в Исламабад для проведения переговоров по определению путей повышения существующего уровня торговых и инвестиционных связей между странами.
Помимо этого, он подтвердил своё приглашение президенту России Владимиру Путину при первой возможности посетить Пакистан с официальным визитом.
Ранее Путин поздравил нового президента Пакистана Асифа Зардари с избранием на пост.