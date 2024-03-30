Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта

В Палестинском обществе Красного Полумесяца (PRCS) сообщили, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 26 сотрудников организации погибли.

Об этом сказано в сообщении в социальной сети X.

Как отмечается в заявлении, с начала конфликта в Газе организация потеряла 26 членов, в том числе 15 человек, которые были атакованы оккупационными силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности и носили находящуюся под защитой эмблему Красного Полумесяца.

24 марта Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 364 медицинских работника.