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«Талибан» решил насмерть забивать камнями женщин за измену

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Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада заявил, что Афганистан вернётся к публичной порке женщин и забиванию насмерть камнями за измену.

Об этом сообщает издание The Guardian.

«Мы будем пороть женщин... будем забивать их камнями до смерти публично (за измену. — RT)», — сообщил он.

Ахундзада назвал тех, кто посчитает это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».

Он объяснил возвращение к публичным казням женщин продолжением борьбы против влияния Запада.

В январе представители «Талибана» в Афганистане распорядились закрыть в стране салоны красоты для женщин и запретить им работать в торговых центрах.

12 февраля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что намерен обсудить с властями Афганистана запрет женщинам учиться.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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