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США ввели визовые ограничения против десяти чиновников из Сирии

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти ввели визовые ограничения против десяти чиновников из Сирии.

Ограничения введены, так как США считают, что данные люди «причастны к нарушению прав человека». 

«Госсекретарь предпринимает шаги по введению визовых ограничений против десяти правительственных чиновников и членов их семей за их причастность к нарушению прав человека», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство финансов США заявило, что власти Соединённых Штатов наложили санкции на российскую компанию «Алис» в рамках ограничительных списков по КНДР.

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