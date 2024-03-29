США ввели визовые ограничения против десяти чиновников из Сирии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти ввели визовые ограничения против десяти чиновников из Сирии.

Ограничения введены, так как США считают, что данные люди «причастны к нарушению прав человека».

«Госсекретарь предпринимает шаги по введению визовых ограничений против десяти правительственных чиновников и членов их семей за их причастность к нарушению прав человека», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство финансов США заявило, что власти Соединённых Штатов наложили санкции на российскую компанию «Алис» в рамках ограничительных списков по КНДР.