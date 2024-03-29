Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший автомобильный мост
Об этом пишет РИА Новости.
«Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого», — заявил он.
При этом Мур не обозначил ни сроков работ, ни суммы затрат.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.
Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн.