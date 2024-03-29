RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший автомобильный мост

Короткая ссылка
Губернатор штата Мэриленд Вес Мур сообщил о планах восстановить автомобильный мост, рухнувший из-за столкновения с морским судном.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого», — заявил он.

При этом Мур не обозначил ни сроков работ, ни суммы затрат.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить