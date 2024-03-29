Губернатор Мэриленда заявил о планах восстановить рухнувший автомобильный мост

Губернатор штата Мэриленд Вес Мур сообщил о планах восстановить автомобильный мост, рухнувший из-за столкновения с морским судном.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нам нужно расчистить канал и восстановить движение судов в порт, поскольку здоровье мэрилендской и национальной экономик зависит от этого», — заявил он.

При этом Мур не обозначил ни сроков работ, ни суммы затрат.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что ежедневные убытки из-за обрушения моста в Балтиморе составляют $100—200 млн.