Посол: властям Австрии скоро сообщат об ответе на высылку российских дипломатов

Российская сторона скоро объявит Австрии об ответе на высылку дипломатов.

Об этом заявил «Известиям» посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Ещё в момент объявления нам этого неприятного решения австрийских властей мною было заявлено на беседе в Министерстве иностранных дел, что данное решение ничем не обосновано, оно является неприемлемым и ответные меры последуют неотвратимо», — заявил он.

Любинский добавил, что о принятых ответных мерах австрийские партнёры будут проинформированы в скором времени.

Как сообщило 13 марта австрийское издание Die Presse, МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».

В Москве заявили, что ответят на этот недружественный шаг.