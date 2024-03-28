Захарова ответила на оскорбления Белого дома в адрес российских властей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на оскорбления представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских властей.

В своём Telegram она прокомментировала слова Кирби, который через рассказ от своего дяди намекнул на то, что российские чиновники носят навоз во рту.

«Мой дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — сказал он.

Захарова отметила, что в русском языке таких пословиц нет, потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном.

«Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом», — написала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное оскорбление главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.