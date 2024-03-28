RT в Telegram
Подпишись

RT: администрация Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США

Короткая ссылка
Администрация действующего американского лидера Джо Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США с целью расширения электората.
RT: администрация Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США
  • Gettyimages.ru
  • © uschools

Об этом сообщает источник RT.

Отмечается, что нелегальным мигрантам, в частности, помогает Агентство США по международному развитию (USAID). Им выдают предоплаченные дебетовые карты и наличку.

По данным источника, еврейско-американская НПО HIAS в этом году переведёт на поддержку нелегалов $17,1 млн.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выражал мнение, что Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить