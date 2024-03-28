RT: администрация Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США
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Об этом сообщает источник RT.
Отмечается, что нелегальным мигрантам, в частности, помогает Агентство США по международному развитию (USAID). Им выдают предоплаченные дебетовые карты и наличку.
По данным источника, еврейско-американская НПО HIAS в этом году переведёт на поддержку нелегалов $17,1 млн.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск выражал мнение, что Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов.