RT: администрация Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в США с целью расширения электората.

Об этом сообщает источник RT.

Отмечается, что нелегальным мигрантам, в частности, помогает Агентство США по международному развитию (USAID). Им выдают предоплаченные дебетовые карты и наличку.

По данным источника, еврейско-американская НПО HIAS в этом году переведёт на поддержку нелегалов $17,1 млн.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выражал мнение, что Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов.