NBC: основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам тюрьмы

Суд приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов биржи, в сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам.