NBC: основателя криптобиржи FTX приговорили к 25 годам тюрьмы
Суд приговорил основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы.
- Gettyimages.ru
- © Michael M. Santiago
Об этом сообщает телеканал NBC.
Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов биржи, в сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен