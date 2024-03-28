Парламентарий Балф: Лондон не выдаст Ассанжа без гарантий, что его не казнят
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Об этом он сказал РИА Новости.
«Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут. Я убеждён, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать [Ассанжа] без чёткого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни», — сказал он.
Соглашение об экстрадиции между США и Британией не лишено изъянов, оно накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону, признал собеседник.
Ранее лондонский суд постановил, что Ассанж сможет продолжать оспаривать экстрадицию в Соединённые Штаты.