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Парламентарий Балф: Лондон не выдаст Ассанжа без гарантий, что его не казнят

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Лондон не станет экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока Вашингтон не гарантирует, что его не казнят, считает член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии лорд Ричард Балф.
Парламентарий Балф: Лондон не выдаст Ассанжа без гарантий, что его не казнят
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он сказал РИА Новости.

«Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут. Я убеждён, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать [Ассанжа] без чёткого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни», — сказал он.

Соглашение об экстрадиции между США и Британией не лишено изъянов, оно накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону, признал собеседник.

Ранее лондонский суд постановил, что Ассанж сможет продолжать оспаривать экстрадицию в Соединённые Штаты.

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