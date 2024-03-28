Путин обсудил с Рамапосой по телефону работу БРИКС в расширенном составе
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Как сообщили в пресс-службе Кремля, эта тема была затронута в контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС.
Помимо этого, лидеры двух стран выразили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства и обсудили ряд вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Китая поддерживать деятельность России в БРИКС.