Путин обсудил с Рамапосой по телефону работу БРИКС в расширенном составе

Работа БРИКС в новом, расширенном составе стала одной из тем телефонного разговора, который президент России Владимир Путин провёл 28 марта с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, эта тема была затронута в контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС.

Помимо этого, лидеры двух стран выразили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства и обсудили ряд вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о готовности Китая поддерживать деятельность России в БРИКС.