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В МИД Швеции заявили, что не запрещают Украине вербовать в стране наёмников

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Посольство Украины в Швеции может вербовать шведов для участия в боевых действиях, это не противоречит международному праву, заявил РИА Новости пресс-секретарь шведского МИД Тумас Ванеск.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — сказал он РИА Новости.

Агентство пишет, что на сайте посольства Украины в Стокгольме содержится информация о так называемом «Интернациональном легионе».

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый ранее также признал, что в рядах украинских войск присутствуют молдавские наёмники.

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