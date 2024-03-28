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Bloomberg: США намерены купить у Турции взрывчатку на фоне дефицита из-за Киева

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Американские власти ведут переговоры по закупкам у Турции взрывчатых веществ для увеличения производства артиллерийских снарядов, говорится в статье агентства Bloomberg.
Bloomberg: США намерены купить у Турции взрывчатку на фоне дефицита из-за Киева
  • Gettyimages.ru
  • © BeyondImages

Автор материала отметил, что США обратились к Турции в тот момент, когда партнёры пытаются найти способ для обеспечения ВСУ боеприпасами, даже в ущерб своей обороноспособности.

«По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, турецкие поставки тротила, и нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства боеприпасов», — сказано в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран.

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