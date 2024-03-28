Bloomberg: США намерены купить у Турции взрывчатку на фоне дефицита из-за Киева
- Gettyimages.ru
- © BeyondImages
Автор материала отметил, что США обратились к Турции в тот момент, когда партнёры пытаются найти способ для обеспечения ВСУ боеприпасами, даже в ущерб своей обороноспособности.
«По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, турецкие поставки тротила, и нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства боеприпасов», — сказано в публикации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран.