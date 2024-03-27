МИД ПМР: высылка дипломата России негативно отразится на переговорном процессе

Высылка российского дипломата из Молдавии негативно скажется на переговорном процессе приднестровского урегулирования.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.

Он назвал Россию активным участником переговорного процесса.

«Очевидно, что чем меньше дипломатов, тем меньше возможностей практически участвовать в подобного рода мероприятиях. Поэтому это негативное влияние, безусловно, стоит ожидать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее объявленный властями Молдавии персоной нон грата российский дипломат покинул территорию республики, заявили в посольстве России.