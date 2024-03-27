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Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем мосту

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Президент США Джо Байден ошибся, сказав о железной дороге на упавшем мосту в Балтиморе.
Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем мосту
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Express.

«Джо Байден допустил ещё одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе... Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде», — говорится в публикации.

Ранее в NBC заявили, что, по предварительной информации, шесть человек погибли при обрушении моста в Балтиморе.

Также в американском штате Мэриленд объявили режим ЧП после обрушения моста.

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