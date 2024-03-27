Армия Великобритании продержится не более двух месяцев в случае возможного военного столкновения с Вооружёнными силами России, пишет газета The Telegraph.

Газета привела слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по британским вооружённым силам Марка Франсуа, который спросил, правда ли, что Британия продержится не больше двух месяцев в случае конфликта с Россией на фоне нехватки боеприпасов и запаса вооружения.

«Заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн подтвердил это предположение», — говорится в публикации.

Член британского парламента Джон Хили заявил, что армия Великобритании не способна противостоять России и угрожающим стране вызовам.