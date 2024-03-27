Telegraph: Британия продержится два месяца в случае конфликта с Россией
- AFP
Газета привела слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по британским вооружённым силам Марка Франсуа, который спросил, правда ли, что Британия продержится не больше двух месяцев в случае конфликта с Россией на фоне нехватки боеприпасов и запаса вооружения.
«Заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн подтвердил это предположение», — говорится в публикации.
Член британского парламента Джон Хили заявил, что армия Великобритании не способна противостоять России и угрожающим стране вызовам.