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Telegraph: Британия продержится два месяца в случае конфликта с Россией

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Армия Великобритании продержится не более двух месяцев в случае возможного военного столкновения с Вооружёнными силами России, пишет газета The Telegraph.
Telegraph: Британия продержится два месяца в случае конфликта с Россией
  • AFP

Газета привела слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по британским вооружённым силам Марка Франсуа, который спросил, правда ли, что Британия продержится не больше двух месяцев в случае конфликта с Россией на фоне нехватки боеприпасов и запаса вооружения.

«Заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн подтвердил это предположение», — говорится в публикации.

Член британского парламента Джон Хили заявил, что армия Великобритании не способна противостоять России и угрожающим стране вызовам. 

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