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Жена Ассанжа потребовала от Байдена закрыть «постыдное дело» в отношении её мужа

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Администрации президента США Джо Байдена следует снять обвинения с журналиста Джулиана Ассанжа вместо того, чтобы предоставлять «гарантии о его будущем». Об этом заявила жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж.
Жена Ассанжа потребовала от Байдена закрыть «постыдное дело» в отношении её мужа
  • AP

Выступая перед зданием Высокого суда Лондона, супруга Ассанжа подчеркнула, что «постыдное дело» в отношении её мужа никогда не должно было открываться.

«Администрация Байдена должна не предоставлять гарантии, а закрыть их постыдное дело, которое никогда не должно было открываться. Джулиан не должен был провести в заключении ни дня», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее суд в Лондоне постановил, что новое слушание по делу основателя WikiLeaks пройдёт не ранее 20 мая.

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