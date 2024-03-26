Жена Ассанжа потребовала от Байдена закрыть «постыдное дело» в отношении её мужа
- AP
Выступая перед зданием Высокого суда Лондона, супруга Ассанжа подчеркнула, что «постыдное дело» в отношении её мужа никогда не должно было открываться.
«Администрация Байдена должна не предоставлять гарантии, а закрыть их постыдное дело, которое никогда не должно было открываться. Джулиан не должен был провести в заключении ни дня», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее суд в Лондоне постановил, что новое слушание по делу основателя WikiLeaks пройдёт не ранее 20 мая.