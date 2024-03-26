RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: в центре Лондона прошёл митинг фермеров против импорта продукции

Короткая ссылка
Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешёвого импорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, аграрии недовольны дешёвыми ценами на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, которая оказывает «губительное воздействие» на местный бизнес.

Отмечается, что митингующие собрали на улицах британской столицы более 150 единиц сельхозтехники.

Ранее польские фермеры заблокировали дороги на границе с ФРГ.

Также в центре Мадрида проходила акция протеста фермеров на тракторах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить