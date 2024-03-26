Telegraph: в центре Лондона прошёл митинг фермеров против импорта продукции

Фермеры Великобритании провели в центре Лондона протесты против дешёвого импорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, аграрии недовольны дешёвыми ценами на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, которая оказывает «губительное воздействие» на местный бизнес.

Отмечается, что митингующие собрали на улицах британской столицы более 150 единиц сельхозтехники.

Ранее польские фермеры заблокировали дороги на границе с ФРГ.

Также в центре Мадрида проходила акция протеста фермеров на тракторах.