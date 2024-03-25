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Вьетнам выразил поддержку России в связи с терактом в «Крокусе»

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Посольство России во Вьетнаме продолжает принимать соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Вьетнам выразил поддержку России в связи с терактом в «Крокусе»
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Как сообщили в диппредставительстве, руководство правительства, министерств, ведомств, партийных и общественных структур Вьетнама, а также сотни неравнодушных жителей страны приходят лично выразить слова поддержки в связи с этой трагедией.

«Мы страдаем вместе с российским народом и всегда будем рядом с вами в борьбе против терроризма», — гласит одна из записей в книге соболезнований.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин опубликовала пост на русском языке о теракте в «Крокусе».

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