Вьетнам выразил поддержку России в связи с терактом в «Крокусе»

Посольство России во Вьетнаме продолжает принимать соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как сообщили в диппредставительстве, руководство правительства, министерств, ведомств, партийных и общественных структур Вьетнама, а также сотни неравнодушных жителей страны приходят лично выразить слова поддержки в связи с этой трагедией.

«Мы страдаем вместе с российским народом и всегда будем рядом с вами в борьбе против терроризма», — гласит одна из записей в книге соболезнований.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин опубликовала пост на русском языке о теракте в «Крокусе».