В ЮАР впервые пройдёт выездная сессия ПМЭФ

В Йоханнесбурге 27 марта пройдёт выездное мероприятие Петербургского международного экономического форума 2024 года, главная тема — «ПМЭФ-2024: развитие делового сотрудничества между Россией и Южно-Африканской Республикой».

«Летом 2023 года мы провели второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка, по-настоящему масштабное и беспрецедентное мероприятие. Мы видим взаимный интерес и понимаем, что для продолжения плодотворного диалога необходимо использовать новые форматы, выездное мероприятие — один из них. Таким образом, мы можем при личном общении рассказать о преимуществах, которые даёт площадка ПМЭФ», — сообщил замдиректора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Президент Black Business Council Элиас Монаге, со своей стороны, отметил, что у России и ЮАР всегда было стремление к развитию торговли.

«Россия не только является ключевым партнёром Южно-Африканской Республики, но и играет важную роль в поставках технологий для развития её экономики. Мы активно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, а также интеллектуальная собственность», — сказал он.

Среди спикеров мероприятия — заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк, старший исполнительный директор Aspen Pharmacare, член South Africa BRICS Business Council Ставрос Николау, президент Black Business Council Элиас Монаге, президент African United Business Confederation Джордж Себулела и председатель правления Ladies in the Frontline SA Слаузи Зодва Могами.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует посетить ПМЭФ-2024.

Форум пройдёт 5—8 июня в Санкт-Петербурге.