Первые десять украинских пилотов завершили базовое обучение в Британии
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Первые украинские пилоты окончили лётную школу, пройдя интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС... Десять пилотов прошли базовую лётную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании», — говорится в релизе.
Отмечается, что им предстоит пройти курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на датских чиновников писало, что обучение лётчиков украинской армии эксплуатации истребителей F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев в связи с их незнанием английского языка.