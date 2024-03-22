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Первые десять украинских пилотов завершили базовое обучение в Британии

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Первые десять украинских пилотов завершили базовое обучение в Британии в рамках подготовки к управлению истребителями F-16.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Первые украинские пилоты окончили лётную школу, пройдя интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС... Десять пилотов прошли базовую лётную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании», — говорится в релизе.

Отмечается, что им предстоит пройти курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на датских чиновников писало, что обучение лётчиков украинской армии эксплуатации истребителей F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев в связи с их незнанием английского языка.

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