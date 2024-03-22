МИД: меры против российского зерна усугубят ситуацию с продовольствием в мире
В своём Telegram она прокомментировала соответствующую инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире?» — написала дипломат.
Захарова подчеркнула, что такие решения могут усугубить «и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире».
Ранее фон дер Ляйен заявила о начале подготовки введения тарифов на зерновую продукцию из России и Белоруссии.