Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что у Франции не хватит сил для противостояния российской армии в открытом конфликте на Украине.

В материале для InfoBRICS он назвал маловероятным готовность Франции участвовать в затяжном конфликте.

«Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом», — добавил аналитик.

Лейрос подчеркнул, что присутствие военных НАТО в зоне конфликта на Украине будет означать объявление войны России.

Ранее начальник генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард заявил, что помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия».