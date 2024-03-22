InfoBRICS: у Франции нет ни единого шанса на победу в конфликте с Россией
В материале для InfoBRICS он назвал маловероятным готовность Франции участвовать в затяжном конфликте.
«Ни одна европейская страна сейчас не располагает достаточной военной мощью, чтобы открыто противостоять Москве. Превосходство России в этой сфере является неопровержимым фактом», — добавил аналитик.
Лейрос подчеркнул, что присутствие военных НАТО в зоне конфликта на Украине будет означать объявление войны России.
Ранее начальник генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард заявил, что помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия».