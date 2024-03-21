Гутерреш об Украине: международное сообщество должно избегать двойных стандартов
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Как мы осуждаем террористическую атаку ХАМАС 7 октября (2023 года. — RT), так мы и осуждаем то, что видим сейчас: беспрецедентное число жертв в Газе», — отметил он.
По словам Гутерреша, необходимо избегать двойных стандартов как на Украине, так и в секторе Газа.
Ранее Министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа приближается к отметке в 32 тыс.