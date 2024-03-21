RT в Telegram
Подпишись

Гутерреш об Украине: международное сообщество должно избегать двойных стандартов

Короткая ссылка
Международное сообщество в конфликтах на Украине и в секторе Газа должно придерживаться принципов, соответствующих Уставу ООН и международному гуманитарному праву, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Гутерреш об Украине: международное сообщество должно избегать двойных стандартов
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Как мы осуждаем террористическую атаку ХАМАС 7 октября (2023 года. — RT), так мы и осуждаем то, что видим сейчас: беспрецедентное число жертв в Газе», — отметил он.

По словам Гутерреша, необходимо избегать двойных стандартов как на Украине, так и в секторе Газа.

Ранее Министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа приближается к отметке в 32 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить