США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J
- AP
- © Airman Kai White/U.S. Air Force
Об этом пишет The War Zone.
Как отмечается в материале, прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser больше не будут тестировать на AC-130J.
Уточняется, что после выполнения комплексных работ на высокой мощности во время наземных испытаний под открытым небом лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами.
По этой причине интеграция AHEL в оборудование самолёта задерживалась.
Ранее компания Boeing получила заказ Военно-морских сил США на поставку 17 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.