США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J

В Соединённых Штатах отказались от лётных испытаний самолёта AC-130J Ghostrider, который вооружён лазерной пушкой, заявили в Командовании специальных операций ВВС США.

Об этом пишет The War Zone.

Как отмечается в материале, прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser больше не будут тестировать на AC-130J.

Уточняется, что после выполнения комплексных работ на высокой мощности во время наземных испытаний под открытым небом лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами.

По этой причине интеграция AHEL в оборудование самолёта задерживалась.

Ранее компания Boeing получила заказ Военно-морских сил США на поставку 17 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.