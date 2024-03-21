RT в Telegram
Подпишись

США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J

Короткая ссылка
В Соединённых Штатах отказались от лётных испытаний самолёта AC-130J Ghostrider, который вооружён лазерной пушкой, заявили в Командовании специальных операций ВВС США.
США не смогли установить лазерное оружие на самолёт огневой поддержки AC-130J
  • AP
  • © Airman Kai White/U.S. Air Force

Об этом пишет The War Zone.

Как отмечается в материале, прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser больше не будут тестировать на AC-130J.

Уточняется, что после выполнения комплексных работ на высокой мощности во время наземных испытаний под открытым небом лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами.

По этой причине интеграция AHEL в оборудование самолёта задерживалась.

Ранее компания Boeing получила заказ Военно-морских сил США на поставку 17 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить