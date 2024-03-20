Президент ОАЭ пожелал Путину дальнейших успехов на посту президента России
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Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора президент ОАЭ пожелал Путину дальнейших успехов на высшем государственном посту, а также выразил признательность за внимание, которое уделяется укреплению отношений двух стран.
«Поблагодарив за добрые пожелания, Владимир Путин в свою очередь поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан», — говорится в сообщении.
Ранее российский лидер провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.