Президент ОАЭ пожелал Путину дальнейших успехов на посту президента России

Лидер Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах главы государства.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора президент ОАЭ пожелал Путину дальнейших успехов на высшем государственном посту, а также выразил признательность за внимание, которое уделяется укреплению отношений двух стран.

«Поблагодарив за добрые пожелания, Владимир Путин в свою очередь поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.