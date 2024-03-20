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Ле Пен заявила, что у Франции нет жизненных интересов на Украине

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Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции жизненных интересов на Украине.
Ле Пен заявила, что у Франции нет жизненных интересов на Украине
  • AFP
  • © Thomas SAMSON

Соответствующее заявление она сделала в эфире радиостанции France Inter.

«Я не считаю, что речь идёт о жизненных интересах Франции», — цитирует ТАСС Ле Пен.

Она также подчеркнула, что Киев не может победить без помощи НАТО.

«Надо ли, чтобы НАТО вступало в войну? Мой ответ — нет», — сказала Ле Пен.

Ранее Ле Пен заявила, что присоединение Украины к НАТО рискует привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами.

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