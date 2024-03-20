Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндию седьмой год подряд признают самой счастливой страной мира, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.

«Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в публикации.

На втором месте в рейтинге счастья расположилась Дания, на третьем — Исландия.

В первую десятку также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Россия заняла 72-е место.

Самой несчастливой страной признали Афганистан, который расположился на 143-м месте. В рейтинг наименее счастливых стран также вошли Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.