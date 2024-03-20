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Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

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Финляндию седьмой год подряд признают самой счастливой страной мира, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
  • Gettyimages.ru

«Первые десять стран рейтинга остаются по большей части теми же с доковидного времени. Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в публикации. 

На втором месте в рейтинге счастья расположилась Дания, на третьем — Исландия.

В первую десятку также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Россия заняла 72-е место.

Самой несчастливой страной признали Афганистан, который расположился на 143-м месте. В рейтинг наименее счастливых стран также вошли Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

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