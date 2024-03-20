Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года
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Об этом заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит Белый дом.
«Мы достигли договорённостей с лидерами конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год», — сказал Байден.
Он добавил, что сразу же подпишет соответствующие законопроекты, когда палата представителей США и сенат закончат работу над ними.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон высказал мнение, что конгрессу США нужно сначала принять бюджет федерального правительства на 2024 финансовый год, а уже потом обсуждать запрос на новые средства для военных поставок на Украину.