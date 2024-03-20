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Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года

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Белый дом и представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе достигли договорённостей относительно бюджета Соединённых Штатов до конца 2024 финансового года, который закончится в стране 30 сентября.
Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года
  • © AP Photo / J. Scott Applewhite

Об этом заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит Белый дом.

«Мы достигли договорённостей с лидерами конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год», — сказал Байден.

Он добавил, что сразу же подпишет соответствующие законопроекты, когда палата представителей США и сенат закончат работу над ними.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон высказал мнение, что конгрессу США нужно сначала принять бюджет федерального правительства на 2024 финансовый год, а уже потом обсуждать запрос на новые средства для военных поставок на Украину.

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