Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года

Белый дом и представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе достигли договорённостей относительно бюджета Соединённых Штатов до конца 2024 финансового года, который закончится в стране 30 сентября.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит Белый дом.

«Мы достигли договорённостей с лидерами конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год», — сказал Байден.

Он добавил, что сразу же подпишет соответствующие законопроекты, когда палата представителей США и сенат закончат работу над ними.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон высказал мнение, что конгрессу США нужно сначала принять бюджет федерального правительства на 2024 финансовый год, а уже потом обсуждать запрос на новые средства для военных поставок на Украину.