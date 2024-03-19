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Трамп подал в суд на телекомпанию ABC из-за обвинений в изнасиловании

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Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском к американской телекомпании ABC и её ведущему Джорджу Стефанопулосу из-за прозвучавших в эфире вещателя обвинений в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.
Трамп подал в суд на телекомпанию ABC из-за обвинений в изнасиловании
  • AP
  • © Mike Stewart

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронной базы суда Южного округа штата Флорида, Трамп был признан невиновным, однако телеведущий всё равно «выступил с ложным обвинением».

Адвокаты Трампа убеждены, что Стефанопулос «руководствовался либо злым умыслом, либо безрассудно пренебрёг истиной» и должен выплатить штраф.

В начале марта сообщалось, что Трамп внёс $91,6 млн залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл.

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