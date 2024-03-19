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Глава Абхазии поздравил Путина с победой на выборах и выступил за сотрудничество

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Президент России Владимир Путин и лидер Абхазии Аслан Бжания провели телефонный разговор. Абхазский руководитель поздравил российского коллегу с победой на выборах и подчеркнул готовность укреплять отношения между странами.
Глава Абхазии поздравил Путина с победой на выборах и выступил за сотрудничество
  • РИА Новости

Итоги президентских выборов показали поддержку курса на ускоренное социально-экономическое развитие России, отметил Бжания в разговоре с Путиным.

«С обеих сторон подчёркнута готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов», — сообщил Кремль.

18 марта глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

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