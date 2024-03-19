Глава Абхазии поздравил Путина с победой на выборах и выступил за сотрудничество
- РИА Новости
Итоги президентских выборов показали поддержку курса на ускоренное социально-экономическое развитие России, отметил Бжания в разговоре с Путиным.
«С обеих сторон подчёркнута готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов», — сообщил Кремль.
18 марта глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.