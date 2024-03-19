RMF24: американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Польше

Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Польше, а не совершил аварийную посадку, как ранее сообщали в польском командовании.

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Об этом говорится в сообщении радиостанции RMF24 со ссылкой на источники. Отмечается, что беспилотник упал в лесистой местности недалеко от города Мирославец. В результате произошедшего никто не пострадал. Стоимость одного подобного беспилотника оценивается в примерно $15 млн. Ранее Генеральное командование ВС Польши заявляло, что беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши.