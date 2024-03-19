Президенты Мали и Конго поздравили Путина с победой на выборах

Президенты Мали и Конго Ассими Гоита и Дени Сассу-Нгессо поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

«Мои поздравления коллеге Владимиру Путину, президенту Российской Федерации», — написал лидер Конго в одной из соцсетей.

По его словам, эти выборы ещё раз подчеркнули «тесную связь и близость» между российским президентом и народом России.

Президент Мали, в свою очередь, поздравил российского лидера в соцсети X и пожелал ему успехов в исполнении президентских обязанностей.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Путина с переизбранием на пост президента России.

Также президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина с победой на президентских выборах 2024 года в России.