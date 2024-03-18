Глава Минобороны Польши заявил, что путь Украины в НАТО будет трудным
- AP
Его слова приводит польское Минобороны в соцсети X (бывшая Twitter).
«Путь Украины в НАТО будет трудным», — констатировал Косиняк-Камыш.
Он также утверждает, что Польша «всегда помогала» другим странам присоединиться к НАТО.
Ранее глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к НАТО может привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами.