Глава Минобороны Польши заявил, что путь Украины в НАТО будет трудным

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет трудным.

Его слова приводит польское Минобороны в соцсети X (бывшая Twitter).

«Путь Украины в НАТО будет трудным», — констатировал Косиняк-Камыш.

Он также утверждает, что Польша «всегда помогала» другим странам присоединиться к НАТО.

Ранее глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к НАТО может привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами.