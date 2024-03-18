RT в Telegram
Подпишись

Глава Минобороны Польши заявил, что путь Украины в НАТО будет трудным

Короткая ссылка
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет трудным.
Глава Минобороны Польши заявил, что путь Украины в НАТО будет трудным
  • AP

Его слова приводит польское Минобороны в соцсети X (бывшая Twitter).

«Путь Украины в НАТО будет трудным», — констатировал Косиняк-Камыш.

Он также утверждает, что Польша «всегда помогала» другим странам присоединиться к НАТО.

Ранее глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к НАТО может привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить