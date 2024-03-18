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Turkish Airlines упростила условия полётов после снятия россиян с рейсов

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Авиакомпания Turkish Airlines после инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других государств на рейсы в Латинскую Америку сократила список обоснований для отказа.

Об этом пишет РИА Новости.

В начале марта на сайте компании были размещены правила дополнительного контроля в отношении пассажиров, которые направляются в Мексику, Венесуэлу, Бразилию, Колумбию и на Кубу.

Кроме того, для въезда в Бразилию пассажиры обязаны иметь обратный билет и оплаченную бронь отеля на весь период поездки. Некоторые рейсы компании из Стамбула в Аргентину выполняются с технической паузой в Сан-Паулу.

Как отмечается в материале, теперь в списке условий нет пунктов, указанных ранее, — компания заявляла, что во въезде в страну могут отказать пассажирам, которые посещают её на длительный период, но не имеют с собой багажа, летят за границу впервые, и тем, у кого нет подходящих для заявленной цели поездки документов.

Между тем остался в силе пункт о том, что пассажирам, у которых нет достаточно наличных или средств на карте на поездку, могут отказать в посадке.

В ноябре житель Москвы заявил порталу MSK1.ru, что потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул 4 ноября.

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