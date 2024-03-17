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Глава МИД Австрии высказался за возможность диалога с Россией

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил за возможность диалога с Россией по различным темам.
Глава МИД Австрии высказался за возможность диалога с Россией
  • AP

«Да, они есть. И они необходимы. И я поддерживаю это. Мир не чёрно-белый», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о каналах связи между Россией и Австрией в настоящий момент.

Шалленберг отметил, что существует несколько тем, где необходим диалог с Россией и Китаем, например проблема изменения климата.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия по-прежнему не представляет прямой военной угрозы для стран — участниц Североатлантического альянса.

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