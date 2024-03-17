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В Пекине впервые широко отметили русскую Масленицу

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В Пекине впервые широко отметили русскую Масленицу, мероприятия прошли в рамках первого в истории перекрёстного года культуры двух стран.

Участники празднования в Пекине попробовали блины, провели хороводы, узнали о народных забавах.

«Мне как обывателю очень нравится это событие. Люди из разных стран объединились без всяких предрассудков и просто наслаждались духом народного праздника», — прокомментировал местный житель Чжан.

Студентка по обмену из Малайзии Чин отметила колорит музыки и танцев.

«Наиболее интересным мне кажется то, что музыка и танцы выглядят очень ярко. Мне открылось много нового о блинах и их приготовлении. К тому же блины очень вкусные. Я также взволнована и погружаюсь в эту счастливую атмосферу, что, пожалуй, станет для меня очень особенным и запоминающимся опытом», — добавила девушка.

В свою очередь, российская студентка по обмену Алёна Калмыкова подчеркнула, что была вдохновлена активным участием китайцев в празднике.

«Китайские гости — самое интересное на сегодняшнем мероприятии, потому что они проявляли такой интерес к тому, что происходило: интерес к русской культуре, к актёрам и к их выступлениям... Меня настолько это вдохновило, то есть настолько наши культуры находят точки соприкосновения и видят что-то интересное друг в друге», — сказала Алёна.

17 марта в китайском городе Сиань также пройдёт празднование Масленицы.

По распоряжению президента России Владимира Путина 2024 и 2025 годы объявлены годами культуры России и Китая.

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