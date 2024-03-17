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Премьер ЦАР Молуа сообщил об обсуждении с Россией контрактов в сфере ВТС

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Россия и Центральноафриканской Республики обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества, заявил премьер ЦАР Феликс Молуа.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, разговоры об этом продвинулись и такие обсуждения идут.

«Я не в курсе деталей, но уверен, что отвечающий за этот вопрос министр обороны, возможно, расскажет вам больше», — отметил Молуа.

11 марта в Москве прошла встреча вице-премьера России Алексея Оверчука с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа. На переговорах стороны затронули вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран.

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