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Министр юстиции Эстонии заявил об уходе в отставку после скандала с арендой

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Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет сообщил об уходе в отставку из-за коррупционного скандала в связи с арендой им квартиры у пасынка.

Об этом информирует портал ERR.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции», — заявил он.

По словам Лаанета, другая причина его отставки заключается в том, что нападкам со стороны общественности подверглись его близкие, которые этого не заслужили.

15 марта глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас передал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке.

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