Министр юстиции Эстонии заявил об уходе в отставку после скандала с арендой
Об этом информирует портал ERR.
«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции», — заявил он.
По словам Лаанета, другая причина его отставки заключается в том, что нападкам со стороны общественности подверглись его близкие, которые этого не заслужили.
15 марта глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас передал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке.