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Reuters: SpaceX создаёт сеть из сотен спутников-шпионов в интересах разведки США

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Американская компания SpaceX создаёт сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, сеть создаётся подразделением SpaceX Starshield, контракт подписан на сумму $1,8 млрд.

Ранее SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе третьего испытательного полёта.

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