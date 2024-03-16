Reuters: SpaceX создаёт сеть из сотен спутников-шпионов в интересах разведки США

Американская компания SpaceX создаёт сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, сеть создаётся подразделением SpaceX Starshield, контракт подписан на сумму $1,8 млрд. Ранее SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе третьего испытательного полёта.