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WSJ: власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok

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Власти Китая намерены не допустить принудительной продажи социальной сети TikTok в США.
WSJ: власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok
  • AP
  • © Tatan Syuflana

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, ByteDance получила сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом власти КНР считают запрет социальной сети в США.

Ранее бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что начал собирать консорциум инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании ByteDance.

13 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект, по которому КНР должна продать TikTok под угрозой блокирования социальной сети в Соединённых Штатах.

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