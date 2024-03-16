WSJ: власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok

Власти Китая намерены не допустить принудительной продажи социальной сети TikTok в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, ByteDance получила сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом власти КНР считают запрет социальной сети в США.

Ранее бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что начал собирать консорциум инвесторов для покупки соцсети TikTok у китайской компании ByteDance.

13 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект, по которому КНР должна продать TikTok под угрозой блокирования социальной сети в Соединённых Штатах.