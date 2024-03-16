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Мирошник: Британия может стоять за попыткой украинской ДРГ прорваться в Россию

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Великобритания может стоять за подготовкой прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины на территорию России. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
Мирошник: Британия может стоять за попыткой украинской ДРГ прорваться в Россию
  • РИА Новости

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала «Соловьёв LIVE», Минобороны России располагает данными, что с 12 по 15 марта диверсанты четырежды пытались прорваться в Белгородскую область и один раз — в Курскую область.

«То, что это готовилось благодаря специалистам по таким операциям, а это чаще всего британцы либо их выкормыши, — тут нет сомнений», — цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ при попытке проникнуть в Россию.

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