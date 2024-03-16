Мирошник: Британия может стоять за попыткой украинской ДРГ прорваться в Россию
- РИА Новости
По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала «Соловьёв LIVE», Минобороны России располагает данными, что с 12 по 15 марта диверсанты четырежды пытались прорваться в Белгородскую область и один раз — в Курскую область.
«То, что это готовилось благодаря специалистам по таким операциям, а это чаще всего британцы либо их выкормыши, — тут нет сомнений», — цитирует Мирошника ТАСС.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ при попытке проникнуть в Россию.