ITV: самолёт министра обороны Британии Шэппса не был защищён от помех
- AP
- © Frank Augstein
Об этом информирует телеканал ITV.
«Британские военные сократили финансирование для защитных систем самолёта королевских ВВС», — говорится в публикации.
По данным телеканала, самолёт Шэппса не был оснащён специальными системами, в том числе системой защиты от помех связи. Это случилось из-за решения бывшего главы британского Минобороны Бена Уоллеса сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов, добавляет ITV.
Ранее газета The Times писала, что самолёт с Грантом Шэппсом почти на полчаса остался без связи и навигации в небе над Калининградской областью.