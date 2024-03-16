ITV: самолёт министра обороны Британии Шэппса не был защищён от помех

Самолёт с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту, который на полчаса остался без связи и навигации в небе над Калининградской областью, не был оснащён необходимой защитой из-за нехватки средств.

Об этом информирует телеканал ITV.

«Британские военные сократили финансирование для защитных систем самолёта королевских ВВС», — говорится в публикации.

По данным телеканала, самолёт Шэппса не был оснащён специальными системами, в том числе системой защиты от помех связи. Это случилось из-за решения бывшего главы британского Минобороны Бена Уоллеса сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов, добавляет ITV.

Ранее газета The Times писала, что самолёт с Грантом Шэппсом почти на полчаса остался без связи и навигации в небе над Калининградской областью.