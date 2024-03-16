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Times: когда Путин кашляет, Шольц бежит искать бункер

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Крупнейший источник поддержки Украины в Европе — Германия — рискует подвести союзников из-за «боязливости» Берлина и «недостатка стратегического видения», пишет британская газета The Times.
Times: когда Путин кашляет, Шольц бежит искать бункер
  • РИА Новости

Так, один из советников президента Франции Эммануэля Макрона подверг критике поведение канцлера Германии Олафа Шольца.

«Когда Путин кашляет, Шольц немедленно бежит искать бункер», — сказал собеседник.

Ранее депутаты бундестага снова проголосовали против поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Олаф Шольц также исключил поставку Украине типов дальнобойных вооружений, которые требуют действий военнослужащих Германии и, как следствие, их присутствия в стране.

Вместе с этим накануне он анонсировал создание военной коалиции в Рамштайне по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.

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