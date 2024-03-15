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Глава МИД Австрии указал на военный, но не политический нейтралитет по Украине

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Австрия сохраняет военный, но не политический нейтралитет в вопросе украинского конфликта, заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг.
Глава МИД Австрии указал на военный, но не политический нейтралитет по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Австрия, может, и нейтральна в военном плане, но она весьма не нейтральна в политическом смысле», — цитирует его РИА Новости.

Шалленберг уточнил, что отсутствие политического нейтралитета выражается в поддержке украинских беженцев, отправке Киеву гумпомощи и поддержке антироссийских санкций.

Как сообщило 13 марта австрийское издание Die Presse, МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».

В Москве заявили, что ответят на этот недружественный шаг.

Посла Австрии в Москве вызовут в МИД России.

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