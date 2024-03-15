Глава МИД Австрии указал на военный, но не политический нейтралитет по Украине
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«Австрия, может, и нейтральна в военном плане, но она весьма не нейтральна в политическом смысле», — цитирует его РИА Новости.
Шалленберг уточнил, что отсутствие политического нейтралитета выражается в поддержке украинских беженцев, отправке Киеву гумпомощи и поддержке антироссийских санкций.
Как сообщило 13 марта австрийское издание Die Presse, МИД Австрии объявил двум дипломатам посольства России, что их вышлют из страны из-за «несоответствия их дипломатическому статусу».
В Москве заявили, что ответят на этот недружественный шаг.
Посла Австрии в Москве вызовут в МИД России.