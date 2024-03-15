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Экс-разведчик Риттер: Макрон может перебросить на Украину максимум одну бригаду

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон может перебросить на Украину только один батальон, усиленный до бригады.
Экс-разведчик Риттер: Макрон может перебросить на Украину максимум одну бригаду
  • AP
  • © Gabriel Kuchta

Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала The Rock FOXX.

Экс-разведчик объяснил, что находящийся на территории Румынии батальон является ближайшим к Украине французским подразделением.

«Его могут усилить до размера бригады», — сказал он.

Риттер добавил, что Париж планирует увеличить это подразделение до бригады к 2025 году, однако может сделать это в экстренном порядке с целью отправки на Украину.

Как писал American Conservative, заявления президента Франции об отправке военных на Украину провоцируют конфликт с Россией.

Вместе с этим Макрон утверждал, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в военных действиях на Украине.

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