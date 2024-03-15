Экс-разведчик Риттер: Макрон может перебросить на Украину максимум одну бригаду

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон может перебросить на Украину только один батальон, усиленный до бригады.

Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала The Rock FOXX.

Экс-разведчик объяснил, что находящийся на территории Румынии батальон является ближайшим к Украине французским подразделением.

«Его могут усилить до размера бригады», — сказал он.

Риттер добавил, что Париж планирует увеличить это подразделение до бригады к 2025 году, однако может сделать это в экстренном порядке с целью отправки на Украину.

Как писал American Conservative, заявления президента Франции об отправке военных на Украину провоцируют конфликт с Россией.

Вместе с этим Макрон утверждал, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в военных действиях на Украине.