Экс-разведчик Риттер: Макрон может перебросить на Украину максимум одну бригаду
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Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала The Rock FOXX.
Экс-разведчик объяснил, что находящийся на территории Румынии батальон является ближайшим к Украине французским подразделением.
«Его могут усилить до размера бригады», — сказал он.
Риттер добавил, что Париж планирует увеличить это подразделение до бригады к 2025 году, однако может сделать это в экстренном порядке с целью отправки на Украину.
Как писал American Conservative, заявления президента Франции об отправке военных на Украину провоцируют конфликт с Россией.
Вместе с этим Макрон утверждал, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в военных действиях на Украине.